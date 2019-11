Rabino Henry Sobel morre aos 75 anos em Miami

Sobel morreu em decorrência de complicações causadas por um câncer (foto: Reprodução/Federação Israelita do Estado de São Paulo)

O rabino Henry Sobel, de 75 anos, morreu na manhã desta sexta-feira, 22, em Miami, nos Estados Unidos. Rabino emérito da Congregação Israelita Paulista (CIP),, como destaca nota divulgada pela família.O sepultamento será realizado no próximo domingo, 24, no Woodbridge Memorial Gardens, em Nova Jersey.O rabino teve forte atuação na ditadura militar pelo esclarecimento da morte de Vladimir Herzog, não aceitando a versão oficial de que o jornalista teria cometido suicídio e autorizando que o ex-diretor da TV Cultura fosse sepultado no Cemitério Israelita do Butantã, seguindo os ritos judaicos. Junto a D. Paulo Evaristo Arns e ao r