Mais 5 universidades portuguesas aceitam o Enem; total sobe para 47

(foto: Reprodução/Flickr)

As novas instituições que aceitam o Enem são:

Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat)

(Ismat) Instituto Superior Dom Dinis (Isdom)

(Isdom) Instituto Superior de Gestão (ISG)

(ISG) Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (Isla-Santarém)

(Isla-Santarém) Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (Isla-Gaia)

O programa de convênio com as instituições portuguesas completou cinco anos em maio. As duas primeiras instituições que assinaram o acordo, em 2014, arenovaram a parceria.divulgou na semana passada os gabaritos oficiais e os cadernos de questões do. Vale ressaltar que, mesmo com o gabarito em mãos, não será possível saber a nota final do exame. Os resultados individuais doserão divulgados, naou no aplicativo do, a partir de consulta come senha, em janeiro de 2020.Nesta terça, o órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC) anunciou que uma questão da prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias da prova foi anulada. Segundo o Inep, o teste já havia sido usado em outra prova no ano passado.Informações importantes para quem quer estudar em Portugal:A nota mínima necessária varia de acordo com o curso e instituição, mas a maioria exige 120 pontos na escala portuguesa (que varia de 0 a 200) e equivale a 600 pontos no Enem. Além disso, a maioria das universidades atribui pesos diferentes às provas do exame, valorizando o desempenho nas áreas relacionadas às que o aluno quer estudar.Em Portugal, o termo licenciatura se refere aos bacharelados. Mestrados integrados são cursos com cinco anos de duração, como Engenharias e Arquitetura.Apesar de serem públicas, as universidades portuguesas cobram anuidade de € 1,5 mil a € 7 mil (R$ 6,9 mil a R$ 32 mil).Assim como no Brasil, cidades maiores e mais fortes turisticamente têm custo de vida maior em Portugal. Lisboa é onde moradia e alimentação são mais caras. A estimativa é de que essas despesas fiquem entre € 300 e € 500 (R$ 1,4 mil e R$ 2,3 mil), dependendo da cidade escolhida.