Rodízio de veículos em SP será suspenso no feriado da Consciência Negra

O rodízio municipal de veículos da cidade de São Paulo estará suspenso nesta quarta-feira, 20, feriado da Consciência Negra, inclusive para caminhões. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), carros com placas finais 5 e 6 poderão circular sem restrições na capital paulista.



A Zona de Máxima Restrição de Circulação (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição de Fretamento (ZMRF) também não irão vigorar na cidade. Já a Zona Azul funcionará normalmente.



A restrição aos veículos volta a vigorar na quinta-feira, 21, para veículos com placas finais 7 e 8, nos seguintes períodos: das 7h às 10h e das 17h às 20h.