Celulares pré-pagos com cadastro desatualizado serão bloqueados à partir de hoje em 17 estados

(foto: Pixabay)

Donos de celulares pré-pagos que não atualizaram seus cadastros após terem recebido notificação das operadoras terão a linha bloqueada a partir desta segunda-feira (18), segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).



SAIBA MAIS 12:01 - 20/10/2019 Mesmo sem horário de verão, celulares adiantam relógio em uma hora

10:06 - 13/10/2019 Uber condenada a indenizar passageira que esqueceu celulares e maquiagem no carro Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Roraima, Sergipe e São Paulo. Donos deque não atualizaram seus cadastros após terem recebido notificação das operadoras terão aa partir desta segunda-feira (18), segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).De acordo com a Anatel, a medida vale para os clientes dos seguintes estados:





A agência informou que menos de 1% dos 91 milhões de celulares pré-pagos dessas regiões apresenta alguma pendência cadastral.



O alerta via SMS das empresas de telefonia integra a última fase do projeto Cadastro Pré-Pago, do qual participam as prestadoras Algar, Claro, Oi, Sercomtel, Tim e Vivo. O objetivo da iniciativa é assegurar uma base cadastral correta e atualizada de usuários, de modo a dificultar fraudes de subscrição (linhas associadas indevidamente a CPFs).





Como atualizar o cadastro





Proprietários de linhas pré-pagas porventura bloqueadas terão a chance de reativá-las. Para isso, basta procurar um dos canais de atendimento da operadora e atualizar os dados cadastrais solicitados. No caso de pessoas físicas, as informações exigidas são CPF, nome completo e o endereço com CEP. Pessoas jurídicas, por sua vez, devem fornecer o CNPJ, além da localização da sede da sede das atividades desenvolvidas pelo empreendimento.