Curto-circuito em gerador pode ter provocado incêndio em hospital no Rio

Incêndio atinge prédio do Hospital Badim, no bairro do Maracanã, zona Norte da cidade do Rio de Janeiro (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil )

Um, na noite desta quinta-feira (12), e ao menos. O hospital informou que "ao que tudo indica, um curto-circuito no gerador do prédio 1 do hospital provocou um incêndio, espalhando fumaça para todos os andares do prédio antigo".. Pacientes que estavam internados em áreas próximas tiveram de ser retirados às pressas.

Ver galeria . 19 Fotos Pacientes que estavam internados em áreas próximas tiveram de ser retirados às pressas (foto: Fernando Frazão/Agência Brasil )



Em frente ao prédio, colchões foram espalhados e familiares de pacientes, apreensivos, se aglomeravam para obter informações. O hospital informou que os pacientes do CTI C foram retirados e estão recebendo os primeiros atendimentos na Rua Arthur Menezes. Os bombeiros estão trabalhando na retirada dos pacientes do CTI 2, segundo informou o hospital.



"Toda a direção do Hospital Badim está empenhada em prestar os devidos socorros necessários aos pacientes, que estão sendo transferidos para o Hospital Israelita Albert Sabin e para os hospitais particulares da região. Informamos ainda que a brigada de incêndio do hospital agiu prontamente durante todo o processo."



"Meu irmão de 71 anos estava internado há mais de um mês na UTI, vítima de pneumonia", contou Maria Augusta Freitas. "Estava em casa e soube do incêndio pela TV, aí vim pra cá", narrou. "Mas já faz mais de uma hora que cheguei e ninguém soube me informar nada", disse a mulher, que a cada paciente que passava de maca se exaltava na tentativa de se aproximar e identificar o irmão.



Ana Carolina, de 36 anos, chorava enquanto não conseguia informações sobre a mãe, de 71 anos. "Não consigo saber se ela está viva, estou desesperada", reclamou.



O clima de pânico diante da falta de informações era generalizado, enquanto guardas municipais tentavam manter o fluxo de ambulâncias que chegavam e saíam transportando pacientes. A Rua Arthur Menezes foi interditada aos automóveis, mas permanecia lotada de pessoas, ao som de sirenes e gritaria. Garagens de casas e prédios vizinhos foram usados para receber os pacientes até que fossem levados de ambulância para os hospitais. Por volta das 20h, a rua ficou parcialmente sem luz.



Fumaça dificulta rescaldo, diz Corpo de Bombeiros



De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, pelo menos 12 viaturas foram enviadas ao local com homens de 4 quartéis dos bairros da Tijuca e Vila Isabel (ambos na zona norte). O Corpo de Bombeiros destacou que não há focos de incêndio remanescentes, mas que a densa fumaça dificulta o trabalho de rescaldo.



O Hospital Badim, que faz parte do grupo Rede D’Or São Luiz, foi fundado há 19 anos. O complexo tem 15,7 mil m² de área construída, unidade de tratamento intensivo (UTI), centro cirúrgico e uma equipe com mais de 60 médicos. Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, a unidade tem 183 leitos, 50 deles de UTI. Não foi informado quantos leitos estavam ocupados no momento do incêndio.