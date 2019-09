(foto: Reprodução/Facebook)

Umchamado “”, promovido por, que acontecerá em um hotel em Goiás, em novembro, vai abordar pautas como o “” e o “”.

Com palestras dos pastores, os ingressos chegam custar. A promessa do evento é deem diversas áreas, fazendo ele “.”





(foto: Reprodução/Facebook) idealizador das palestras, é também líder da Igreja Vivo por Ti, em Brasília. Ele também promove um curso on-line chamado “Be a Man” e nele o pastor diz que “o machismo não é uma estrutura social, é uma maldição espiritual”, além de também prometer “como se tornar um homem bíblico”. Além de promover essas ideias, o pastor Anderson garante a cura do machismo.



De acordo com a videoaula disponibilizada na página do curso, o pastor refere o homem como “herói” e diz que o machismo interfere nesse processo, tornando assim o homem em um “vilão”. Ele ainda diz que vivemos em uma sociedade machista e a “crise de masculinidade” é que faz o homem conviver com atitudes que não deveriam acontecer. Em texto divulgado no site “o homem nasceu para resolver problemas, mas sem sua identidade reconhecida e revelada ele se torna o maior problema do mundo”.



Ideias como a “masculinidade de Deus” também são abordadas. Na página do curso, a pergunta feita é “por que Deus e Jesus se revelaram à humanidade como homens e não como uma mulher?”.



Além do seu projeto voltado à hombridade, o pastor é autor do livro “Jesus, sou gay e agora?”. Anderson afirma em suas redes sociais que o homossexualismo não é uma doença, portanto não precisa de cura, mas sim de arrependimento.



“Não há cura, há arrependimento! O grande equívoco da religiosidade é impor a morte do desejo homoafetivo para quem viveu esse pecado. O desejo não morre, ele é controlado pelo poder de nossa nova natureza em Jesus. O Espírito Santo é o novo condutor de nossa vida, o santo freio dos nossos impulsos.” declarou.



Além de dicas para os homens de como se portar na vida e na sociedade, o ‘Machonaria’ promove ideias de empreendedorismo e desenvolvimento financeiro do homem. Os temas “como investir na bolsa?” e “como

empreender?” também estão na extensa lista de palestras.

O evento vai acontecer entre 14 e 17 de novembro, no Hotel Vila Velluti, localizado na BR-060, entre Goiânia e Brasília.

Sociedade patriarcal e violência de gênero

promovido por esses homens é um sistema social em quemantêm oe predominam funções de liderança, como na. No domínio da família, o pai mantém a autoridade sobre as mulheres e crianças, segundo historiadores.É importante lembrar que oé opaís com a maior taxa dedo mundo. Em 2019, as taxas deForamregistrados, sendo que em. Em, foram registradas 150 feminicídios em 2017 e 156 em 2018.Além disso ocontabilizou mais de 66 mil casos deem 2018 o que corresponde a mais de. Entre as vítimasEm relação àsapontou mais de 145 mil casos de violência em 2018. Estes dados levam em conta as mulheres que procuram ajuda em algum serviço de saúde. Além disso, dados publicados peloque tem comoos, são 263 mil casos registrados em delegacias no último ano.*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz