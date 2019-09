Romero Britto, Vitor Belfort e Ronaldinho estão na lista da Embratur (foto: YANN COATSALIOU; Divulgação/Instagram ; Divulgação/Embratur)

está selecionando embaixadores simbólicos do turismo brasileiro. “O Instituto seleciona personalidades reconhecidas em suas atividades, e que podem ser multiplicadas da cultura, da natureza e dos atrativos brasileiros e, dessa forma, ajudar a incrementar o fluxo de visitantes no país", diz o órgão ao justitificar as escolhas. Ao todo serão 15 selecionados – oito nomes já foram divulgados.O trabalho dos, promovido pela, é totalmente voluntário. Eles receberão o material de promoção internacional do turismo brasileiro, a fim de influenciar os turistas de outros países a visitarem oConheça os novos embaixadores do turismo no Brasil:Renzo Gracie é mestre em jiu-jitsu. Iniciou o jiu jitsu com o lendário Rolls Gracie na academia de Copacabana, Zona Sul do Rio. Representante da tradicional família Gracie, ele divulgou o jiu-jítsu em todo o mundo.“Quero que todo o mundo conheça o Brasil, as belezas naturais e o lindo coração do povo brasileiro. Especialmente os norte-americanos, canadenses, japoneses e australianos, que já não precisam de vistos para visitar nosso País, foi uma medida muito importante do governo”, disse RenzoConhecido pela carreira no futebol, Ronaldinho ficou famoso pela sua carreira na Seleção Brasileira e no Barcelona. O ex-meia-atacante do Atlético conquistou títulos como Copa do Mundo, Liga dos Campeões, Copa Libertadores, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim. Sua escolha foi considerada polêmica, já que seu passaporte está retido pela Justiça, devido a uma condenação de multa ambiental em Porto Alegre. Nesta quinta-feira (12), o jogador anunciou que fechou um acordo de R$ 6 milhões para liberar o documento.“Espero poder ajudar, em todo lugar do mundo onde eu passe, a mostrar este nosso país tão bonito por natureza, convidando o mundo todo a vir pra cá. É motivo de muito orgulho”, disse Ronaldinho, que também é embaixador internacional do Barcelona.Nomeado no mesmo dia que Ronaldinho Gaúcho, o cantor Amado Batista é também compositor e empresário. Ao longo dos 43 anos de carreira, ele gravou 39 discos e vendeu mais de 36 milhões de cópias. Amado disse em entrevista “estar muito feliz” com a nomeação.Bruno e Marrone formam uma dupla de música sertaneja. Com mais de 35 anos de carreira, os cantores colecionam milhões de fãs. O objetivo é que eles promovam as belezas e a cultura brasileira em suas redes sociais. Juntos, Bruno e Marrone têm mais de 10 milhões de seguidores.Richard Rasmussen é um biólogo, economista e apresentador brasileiro. Segundo Rasmussen, também conhecido como “caçador de aventuras”, sua missão como embaixador, além de atrair turistas para o Brasil, é ajudar a fiscalizar a natureza e estimular a geração de renda.O apresentador de televisão, empresário, humorista, radialista e político brasileiro também entrou na lista dos novos embaixadores.

Romero Britto é um pintor e escultor. Considerado um dos artistas mais prestigiados pelas celebridades americanas, já pintou quadros para personalidades como os cantores Michael Jackson e Madonna e o ator e político Arnold Schwarzenegger.

VITOR BELFORT

Vitor Belfot é um lutador de artes marciais mistas brasileiro. Ele é especialista em boxe e já lutou eventos como Cage Rage, Strikeforce, PRIDE e UFC.