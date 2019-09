Receita pega 1,4 tonelada de cocaína em contêiner com açúcar cristal exportação

A Alfândega da Receita no Porto de Santos localizou nesta terça, 10, um carregamento de 1.482 kg de cocaína em uma carga de exportação. Através de critérios objetivos de análise de risco, incluindo a inspeção não intrusiva (raios X), a equipe da alfândega selecionou uma carga de açúcar cristal com destino ao porto de Antuérpia, na Bélgica, para conferência.



Durante a inspeção, houve indicação positiva dos cães de faro da Receita para a presença de drogas, aumentando as suspeitas.



No interior de um contêiner, foram encontrados 49 sacos "contaminados", contendo cocaína, totalizando 1.482 kg da droga.



Essa foi a segunda maior apreensão de cocaína do ano no porto de Santos. Em 8 de março, foram localizados 1.776 kg em uma carga de limões com destino a Cartagena, na Espanha.



Em função das características observadas na ação desta terça, 10, informou a Assessoria de Comunicação Institucional da Alfândega, os auditores suspeitam ter ocorrido a técnica criminosa denominada "Rip-Off modality", em que a droga é inserida em uma carga lícita sem o conhecimento dos exportadores e importadores.



A droga interceptada pela Receita foi entregue à Polícia Federal, que prosseguirá com as investigações, a partir das informações fornecidas pela Alfândega.