Cocaína no lençol

A Polícia Federal prendeu no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica, um passageiro tentando embarcar para a África do Sul com droga escondida dentro de embalagens de lençóis. O flagrante ocorreu na tarde da segunda-feira, 9.



Agentes federais foram acionados por funcionários que operam o aparelho de raio X no porão de bagagens despachadas e identificaram "uma grande quantidade de material orgânico" dentro da mala de um passageiro.



Os policiais diligenciaram junto ao portão de embarque e identificaram o dono da mala.



Conduzido à delegacia para acompanhar a revista em seus pertences o homem, de 35 anos, natural da Guiné-Bissau e portador de Registro Nacional de Estrangeiro, recebeu voz de prisão após serem encontrados quase 15 Kg de cocaína, compactada na forma de tijolos, dentro de embalagens de lençóis.



O preso será conduzido ao presídio estadual onde permanecerá à disposição da Justiça.



Ele pretendia levar a droga para a África do Sul.