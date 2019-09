Insper promove debate sobre mudança climática

O Programa Avançado de Comunicação e Jornalismo do Insper promove nesta sexta-feira, 6, às 10 horas, um debate da Cúpula de Ação sobre o Clima. O evento é gratuito, e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas pela internet. Clique aqui.



Para falar sobre esse tema, o Insper vai reunir Paulo Artaxo, professor de Física da Universidade de São Paulo (USP); Ana Paula Freire, da Coordenação de Comunicação do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN/CNEN-SP); e Priscila Borin Claro, professora do Insper.



Neste mês de setembro, líderes de governos, empresas e sociedade civil serão chamados a apoiar ações locais, nacionais e multilaterais com o objetivo de aumentar a consciência pública sobre a necessidade de ações para mitigar o impacto da mudança climática.



Mais de 150 veículos de mídia dos Estados Unidos e de outras partes do mundo se comprometeram a se juntar a este esforço, produzindo material sobre os temas relacionados à mudança climática, em uma iniciativa capitaneada pela Universidade de Columbia.