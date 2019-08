Maia recebe carta de ex-ministros sobre combate a desmatamento da Amazônia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), recebeu uma carta assinada por ex-ministros do Meio Ambiente solicitando ao Congresso a adoção de uma série de medidas emergenciais para o combate ao desmatamento da Amazônia. O documento é assinado pelos ex-ministros José Goldenberg, Rubens Ricupero, Gustavo Krause, Izabela Teixeira, José Sarney Filho, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Carlos Minc e Edson Duarte.



A ex-ministra Marina Silva disse que uma das sugestões é para que Maia faça uma moratória com os projetos ambientais que estão tramitando nessa Casa.



Ela pede também que seja criada uma comissão especial para audiências públicas. "Para que a gente recupere a governança ambiental", afirmou.



Os ex-ministros querem ainda a recomposição do orçamento do Ministério do Meio Ambiente e a retomada de políticas públicas.



"Queremos com essa comissão que Maia leve de forma republicana para o presidente da República uma proposta para que o Brasil recupere sua credibilidade", afirmou Marina.