Parque Ecológico de São Carlos consegue reprodução de bugio ameaçado

Um novo morador chama a atenção dos visitantes do Parque Ecológico de São Carlos, no interior de São Paulo. Agarrado à mãe, um filhote de bugio-vermelho não se furta aos olhares curiosos dos frequentadores. O animalzinho, que nasceu no dia 20 de julho, pesando 200 gramas, é um sobrevivente. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), animais da espécie Alouatta guariba clamitans, também conhecidos como bugios-ruivos, tornaram-se ameaçados por terem sido as principais vítimas dos recentes surtos de febre amarela que atingiram o Sudeste brasileiro.



O filhote é a primeira cria obtida de um grupo de quatro bugios-vermelhos que foram levados para o parque após serem resgatados na natureza em situação de risco. Depois de passarem pelo centro de triagem, eles foram agrupados e formaram família. No ano passado, ganharam um novo recinto dividido em duas áreas para facilitar a formação de casais.



"Eles não são da mesma família, pois cada um foi resgatado em diferentes regiões do Estado de São Paulo. Com o manejo adequado, conseguimos dar condições para que um casal se reproduzisse. É a primeira vez que isso acontece aqui", disse Fernando Magnani, diretor do Departamento de Defesa e Controle Animal do município.



Além da febre amarela, essa espécie de bugio é vítima da fragmentação de seu habitat principal - a Mata Atlântica - e em algumas regiões é considerado "criticamente em perigo", categoria anterior à de "extinto".



O filhotinho, que ainda vai ganhar um nome, ficará sob os cuidados da mãe até se tornar independente. Ele recebe uma dieta especial, à base de frutos, cereais, folhas e flores. O parque ecológico, localizado no km 2 da Estrada Municipal Guilherme Scatena, abre ao público de terça a domingo e a visitação é gratuita.