Fundo apoiado por Leonardo DiCaprio promete US$ 5 milhões para Amazônia

Uma nova fundação ambiental apoiada por Leonardo DiCaprio está prometendo US$ 5 milhões em ajuda à Amazônia, que tem sido devastada por incêndios florestais.



A Earth Alliance foi criada no mês passado pelo ator e pelos filantropos Laurene Powell Jobs e Brian Sheth.



Neste domingo, 25, a organização lançou o Fundo da Floresta Amazônica em um anúncio no site. A aliança também está buscando doações para ajudar a reparar a floresta tropical brasileira.



Os recursos arrecadados pelo fundo serão distribuídos a cinco grupos locais que trabalham para combater o problema: Associação Floresta Protegida, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Instituto Kabu, Instituto Raoni e Instituto Socioambiental.



Queimadas na Amazônia



O problema das queimadas se espalha pelo Mato Grosso e pelo Pará e o número de focos de incêndio no Brasil é o mais alto dos últimos sete anos.



Desde 1º de janeiro até esta terça-feira, 20, foram contabilizados 74.155 focos, alta de 84% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que contabiliza esses dados desde 2013.



*Com informações da AP