Panelaços são realizados durante pronunciamento de Bolsonaro em cadeia nacional

Panelaços foram realizados na noite desta sexta-feira, 23, durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em cadeia nacional de rádio e televisão. São Paulo, Rio, Brasília e Recife foram algumas das capitais em que foram registrados o protesto.



Usuários do Twitter relataram "panelaço" a partir das 20h30, quando começou o pronunciamento. Na capital paulista, relatos incluem Moema, Bela Vista, Cerqueira César, Pompeia, Pinheiros, Panambi, Jardim São Paulo, Parelheiros, Vila Madalena, Vila Mariana, Perdizes e Santa Cecília.



No Rio, Tijuca, Flamengo, Botafogo, Copacabana, Humaitá, Icaraí, Ipanema e Leblon. No Distrito Federal, relatos dão conta da Asa Norte, em Brasília, e da cidade-satélite de Águas Claras. Foram ouvidos também xingamentos ao presidente em alguns lugares.



A organização da manifestação foi feita pelas redes sociais, onde opositores da política ambiental do presidente Jair Bolsonaro mantiveram o assunto "panelaço" em segundo lugar durante o dia.