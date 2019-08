Weintraub: 'crise Amazônica falsa é fruto do acordo comercial fechado com Europa'

Apesar da reação do governo em relação aos focos de incêndio na Amazônia, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse no Twitter que a crise Amazônica é "fruto do acordo comercial fechado com a Europa".



"A crise Amazônica falsa é fruto do acordo comercial fechado com a Europa. O lobby dos agricultores europeus reagiu diante da iminente invasão de produtos brasileiros. Isso, combinado com ONGs, esquerda e 'artistas', revoltados com o fim da mamata. Podem prejudicar os brasileiros", escreveu.



O presidente Jair Bolsonaro deve assinar na tarde desta sexta-feira, 23, decreto de Garantia da Lei e Ordem (GLO) que permitirá o emprego das Forças Armadas para ajudar Estados da região amazônica em ações ambientais. O presidente grava ainda esta tarde um pronunciamento para ir ao ar em cadeia obrigatória de rádio e TV, às 20h30, quando anuncia medidas para combate a incêndios florestais.