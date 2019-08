Cobertura de fachada de supermercado cai sobre homem na Vila Madalena

A cobertura da fachada de uma loja da rede de supermercados Dia caiu em cima de um homem na Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 22. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi socorrida e levada ao pronto-socorro do Hospital São Paulo, na zona sul, e está em estado estável.



O caso aconteceu na unidade localizada no número 170 da Rua Purpurina.



Ainda não se sabe o que provocou a queda da estrutura.



Procurado, o Dia ainda não se manifestou sobre a ocorrência.



A reportagem aguarda o posicionamento do mercado.