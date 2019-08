Vereador e filho são mortos a tiros em Maricá (RJ)

O vereador Ismael Breve (DEM), de 59 anos, e um de seus filhos, Thiago Marins, foram assassinados no fim da madrugada desta quinta-feira, 22, em Maricá, na região metropolitana do Rio. O crime ocorreu dentro da casa do político, no bairro Zacarias.



Segundo informações da Polícia Militar, policiais do 12º BPM em Niterói foram acionados no início da manhã. Eles encontraram o vereador e o filho já sem vida, atingidos por disparos de arma de fogo.



Em nota, a Câmara Municipal de Maricá lamentou o crime. "A Câmara decreta luto oficial de três dias e por isso a Casa de Leis permanecerá fechada neste período. A Câmara pede a apuração dos fatos", diz trecho.



Assassinatos



Há pouco mais de dois meses, dois jornalistas de Maricá especializados na cobertura política da cidade também foram mortos. Romário Barros foi assassinado a tiros quando entrava em seu carro. Robson Giorno, por sua vez, foi executado perto de casa.