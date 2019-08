Samu, bombeiros e Brigada Militar foram acionados após crime (foto: Reprodução/Twitter)

Um adolescente de 16 anos atacou com golpes de machadinha alunos do, emna Região Metropolitana de. A informação da BandNews FM é de que o garoto também estava com um galão de gasolina. A direção da escola informou que cinco estudantes e uma professora ficaram feridos. Segundo a, o homem fugiu e está sendo procurado.





Os estudantes não tiveram ferimentos graves e foram encaminhados para o. Em novembro de 2018, um adolescente de 17 anos morreu após ser esfaqueado na frente do instituto e o autor do crime também fugiu.informou que está a caminho da instituição e, segundo a pasta, a direção do colégio informou que o adolescente, não seria aluno da instituição.



O governador do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, estava em missão de integração no Uruguai. Ele informou via twitter que esta voltando ao estado.





Estou retornando para Porto Alegre e tomei conhecimento do ocorrido em Charqueadas, no IEE Assis Chateaubriand. Já conversei com o Vice-Governador, @DelegadoRanolfo, que está se deslocando para acompanhar investigações, apoio aos alunos e suas famílias e comunidade escolar. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) August 21, 2019

