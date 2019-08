Homem faz passageiros de ônibus reféns na ponte Rio-Niterói

Um homem armado faz passageiros de um ônibus da Viação Galo Branco de reféns na ponte Rio-Niterói por volta das 5h30 da manhã desta terça-feira, 20, de acordo com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. A ponte foi totalmente interditada.



Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Militar, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e dos Bombeiros cercaram o veículo que está parado na altura do Vão Central. Viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram ao local por volta das 7h10.



Em entrevista à GloboNews, a porta-voz da PRF, Sheila Sena, afirmou que quatro reféns já foram liberados, sendo três mulheres e um ônibus, e 18 seguem dentro do veículo. Um policial está negociando as demais liberações com o sequestrador, que, segundo ela, está ameçando colocar fogo no veículo.



O homem, que teria se identificou como policial militar para entrar no ônibus, não fez nenhuma demanda específica para liberar os reféns.



Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a Ponte Rio-Niterói está totalmente interditada.



No Facebook, o Centro pediu para que os passageiros que chegam de Niterói utilizem o serviço de barcas para fazer a travessia.