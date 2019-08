Homem é morto com tiro na cabeça em república de estudantes no Butantã

Um homem de 30 anos foi assassinado com um tiro na cabeça em uma república de estudantes na Vila Gomes, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 19. O local é próximo à Cidade Universitária, principal câmpus da Universidade de São Paulo (USP), mas ainda não se sabe se a vítima era estudante da instituição.



A Polícia Militar informou que dois homens e uma mulher foram presos suspeitos de envolvimento no crime, na Rua Jonas Herculano Aquino.



O caso foi registrado no 51º Distrito Policial (Rio Pequeno/Butantã), onde estão detidos os três suspeitos. Um carro roubado - Hyundai HB20 - estava com o grupo e foi recuperado pela polícia.