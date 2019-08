Mulher é presa ao tentar resgatar prêmio da Mega com bilhete falso

Após ser detida, a jovem confessou o crime (foto: Divulgação) retirar o prêmio da Mega-Sena com um bilhete falso. O caso aconteceu nessa quarta-feira (14). Uma mulher de 19 anos foi presa pela Polícia Civil, em São José do Rio Claro, cidade localizada a 325 quilômetros de Cuiabá, Mato Grosso, depois de tentar. O caso aconteceu nessa quarta-feira (14).

De acordo com a polícia, a tentativa de fraude foi notada por uma funcionária da lotérica onde a jovem tentou aplicar o golpe. A mulher chegou a insistir com a responsável pelo local que o bilhete era verdadeiro.

Ela chegou a circular os números, mas os policiais classificaram a tentativa de falsificação como "grotesca". Após ser detida, a jovem confessou o crime.

LOTERIAS

Nenhum apostador acertou as seis dezenas da Mega-Sena, concurso 2179, sorteado nessa quarta-feira. De acordo com a Caixa, os números foram: 02 - 13 - 24 - 35 - 50 - 54. A expectativa é de que o prêmio principal chegue a R$ 24 milhões no próximo sábado.

Cinquenta e cinco apostadores fizeram cinco pontos e vão receber pouco mais de R$ R$ 34 mil cada. A quadra vai pagar R$ 597,77.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.