Ponte da Vila Maria, sentido centro, será interditada para obras emergenciais

A Prefeitura de São Paulo vai interditar a Ponte Jânio Quadros, também conhecida como Ponte da Vila Maria, sentido centro, das 22h de sexta-feira, 16, até as 5h de segunda-feira, 19, para continuidade das obras emergenciais. A pista central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco também terá o trânsito interrompido no mesmo horário.



A interdição será necessária para concretagem das vigas, onde já foi removida a camada de concreto que estava danificada, além da montagem da armadura de reforço e seus encaixes.



Em maio, a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) solicitou à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) a proibição da circulação de caminhões na Ponte Jânio Quadros, sentido bairro, após laudo estrutural indicar interrupção de tráfego de veículos pesados para aliviar a carga sobre a estrutura.



Manutenção de pontes e viadutos



Prefeitura prevê a realização de vistorias nas 185 pontes e viadutos da cidade. Segundo a gestão municipal, deste total, 73 já passaram por vistoria visual, o que resultou na contratação emergencial de 18 laudos estruturais, enquanto que 36 laudos estão sendo licitados.



Os 18 laudos emergenciais já foram entregues e estão em fase de análise. A licitação para contratação de outros 19 laudos está sendo elaborada. SPObras continua realizando as vistorias visuais das outras 112 pontes e viadutos.



Rotas alternativas



Marginal do Tietê, Pista Central, sentido Castelo Branco: seguir pela Transposição da Pista Central/Local, Avenida Morvan Dias de Figueiredo 200m após a Ponte do Tatuapé, Avenida Morvan Dias de Figueiredo, Transposição da Pista Local/Pista Central 500 metros antes da Ponte da Vila Maria.



Rodovia Presidente Dutra, saída na Marginal: seguir pela Transposição da Pista Central/Local, Avenida Morvan Dias de Figueiredo até Transposição da Pista Local/Central, 500 metros antes da Ponte da Vila Maria.



Ponte Presidente Jânio Quadros, sentido Vila Maria: veículos oriundos da Rua Jequitinhonha deverão seguir pela Avenida Guilherme Cotching, à direita na Rua Juvenal Gomes Coimbra, Avenida Condessa Elisabeth de Robiano, alça de acesso para Ponte do Tatuapé, Ponte Tatuapé sentido Dutra, Alça de descida para Marginal Tietê, Pista Local, sentido Castelo Branco, Avenida Morvan Dias de Figueiredo e Rua Isidoro Matheus.