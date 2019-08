MP realiza operações contra integrantes de organizações criminosas em 9 Estados

O Ministério Público realiza nesta quinta, 15, operações contra integrantes de organizações criminosas em nove Estados - Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio de Janeiro. Entre os alvos das ações estão membros de facções como o Primeiro Comando da Capital, o "Bonde dos 13", a "Família Terror do Amapá" e a "Família do Norte". As operações investigam ainda "laranjas" do Comando Vermelho e policiais militares denunciados por corrupção e associação criminosa.





Ao todo, os Grupos de Atuação Especial Contra o Crime Organizado cumprem 300 mandados judiciais, entre ordens de prisão e de busca e apreensão. As ações são articuladas pelo colegiado que reúne os Gaecos do País, o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC).No Rio de Janeiro, os agentes do Gaeco realizam três operações simultâneas.Uma delas cumpre 41 mandados de busca e apreensão contra policiais militares - oito denunciados por associação criminosa e crime de corrupção passiva e um acusado de associação para o tráfico de drogas. Todos os investigados foram afastados de suas funções pela Justiça.A segunda visa prender sete traficantes em comunidades do Complexo de Madureira.Já a terceira operação cumpre ordens de prisão contra acusados de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Segundo o MP, os denunciados atuavam como "laranjas" para ocultar o dinheiro ilícito do tráfico de integrantes da facção Comando Vermelho.Na Bahia, o Ministério Público realiza 19 prisões e 25 buscas nos municípios de Senhor do Bonfim, Jacobina, Juazeiro, Capim Grosso, Serrolândia e Lauro de Freitas. Entre os alvos estão integrantes de um grupo ligado ao PCC que atua com tráfico de drogas e é responsável por homicídios no Estado.Onze promotores de Justiça, 74 policiais militares e 99 policiais rodoviários federais participam da ação.A operação cumpre um mandado de prisão e busca e apreensão em Petrolina em apoio à operação que combate a lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro.No Ceará, são cumpridos 35 mandados de prisão e 29 mandados de busca e apreensão contra integrantes do PCC.No Estado 15 mandados de prisão estão sendo cumpridos contra integrantes do PCC com atuação no estado.No Acre, agentes do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado realizam uma revista na Penitenciária Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco, com foco em pavilhões de membros do Primeiro Comando da Capital e da facção "local Bonde dos 13", aliada ao PCC.A ação visa reunir informações e identificar os líderes das organizações.Segundo o MP, paralelamente, foram denunciados à Justiça 69 integrantes do Comando Vermelho que foram presos na Operação Hemolíse, realizada no último mês na Capital e outros quatro municípios.A operação cumpre, em municípios do litoral norte de Alagoas, 37 mandados de busca e apreensão e 42 de prisão contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). As ordens foram expedidas pela 17ª Vara Criminal da Capital.No Amapá, a ação mira a "Família Terror do Amapá" e combate o tráfico de drogas no Estado. As ordens são cumpridas na capital, em Santana e e em Porto Grande.Agentes do Gaeco cumprem no Amazonas três mandados de prisão e sete de busca e apreensão. Dentre os alvos da medida, encontram-se lideranças da organização criminosa Família do Norte, considerada a terceira maior facção do Brasil.