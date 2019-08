Incêndio atinge reserva florestal no Rio

Um incêndio de grandes proporções atinge uma área de mata na Reserva Florestal do Grajaú, na zona norte do Rio, desde a noite de sábado (10), segundo os bombeiros. Não há informações sobre as causas do incêndio, cujo combate é dificultado pela localização: como a área atingida, próxima ao pico do Perdido, fica no meio da floresta, os bombeiros não conseguem chegar lá com suas viaturas, e precisam ir a pé, segundo a corporação.



Na madrugada deste domingo (11), os bombeiros do Quartel do Grajaú trabalharam durante mais de quatro horas no combate a esse incêndio, que chegou a ser controlado. Com os fortes ventos que atingem o Rio neste domingo, o fogo voltou a se alastrar e exigiu nova investida dos bombeiros.



O tamanho exato da área atingida não havia sido estimado pelos bombeiros até a tarde deste domingo.