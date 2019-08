Weintraub sobre cortes orçamentários: 'Nada vai ser afetado'

O Ministro da Educação, Abraham Weintraub, garantiu que, apesar do contingenciamento de recursos da pasta, nada vai ser afetado. "Nada vai ser afetado, a gente está administrando uma situação de crise deixada por governo passado. Nenhum serviço será atingido."



O MEC determinou o bloqueio de R$ 348,4 milhões para ações com livros didáticos, para atender ao novo contingenciamento na pasta fixado pelo governo, no valor de R$ 1,44 bilhão. O secretário executivo da pasta, Antonio Paulo Vogel, disse que a medida não trará reflexos imediatos ao programa, uma vez que os livros já foram adquiridos. E que a expectativa é de que recursos sejam desbloqueados ao longo do ano, o que permitirá retornar as atividades.