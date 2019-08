Polícia apreende cerca de 1,5t de maconha escondida em carga de milho

A Polícia Civil apreendeu na noite de terça-feira, 6, 1,5 toneladas de droga escondida na carroceria de um caminhão carregado de milho, em Diadema, no Grande ABC. Foram encontrados 1.524 tijolos de maconha.



De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) suspeitaram do uso de caminhões e carretas que seriam usados para abastecer o tráfico. A carga foi apreendida na Rodovia Raposo Tavares, próximo da cidade de Assis, no interior de SP, e encaminhada para Diadema.



Ao ser questionado, o condutor do veículo apresentou nervosismo e contou aos policiais que carregava uma carga de grão de milho que seria entregue na cidade de Angatuba.



O motorista, de 36 anos, foi preso em flagrante e indiciado por tráfico de drogas. A carga, proveniente do Estado do Mato Grosso do Sul, seria distribuída em cidades da Grande São Paulo.