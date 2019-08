Marginal do Pinheiros tem arrastão e tiroteio; suspeito fica ferido

Um arrastão na Marginal do Pinheiros terminou em troca de tiros no fim da tarde desta sexta-feira, 2. Um dos suspeitos pelos roubos foi baleado.



De acordo com a Polícia Militar, um grupo a pé fazia um arrastão na Marginal do Pinheiros, na zona sul da cidade. Houve troca de tiros com agentes da PM no local e um dos suspeitos pelos roubos acabou atingido.



Ele foi levado ao pronto-socorro do Campo Limpo. A PM não informava, na noite desta sexta, a identidade do homem baleado nem se houve detidos.



Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), da Prefeitura de São Paulo, a faixa da esquerda da Marginal do Pinheiros está interditada na altura da Ponte do Morumbi. A via registrava, às 20 horas, 5,6 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos.