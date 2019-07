Prisão de Altamira tem superlotação e falta de agente penitenciário

(foto: Google Maps/Reprodução )

Palco de briga entre facções rivais que resultou em ao menos 52 mortos, o Centro de Recuperação de Altamira (CRRALT), no Pará, tem as condições do estabelecimento penal classificadas como "péssimas", segundo relatório do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) publicado nesta segunda-feira, 29, dia do massacre. Entre os problemas, a unidade convive com superlotação e número baixo de agentes penitenciários para garantir a segurança do local.





Segundo relatório do, a unidade abriga 343 presos do sexo masculino, mais do que o dobro da capacidade, de 163 vagas. Já os agentes penitenciários, no entanto, somam 33. "Ode agentes nofrente ao número de internos custodiados o qual já está em vias de ultrapassar o dobro da", diz o CNJ.Entre os presos,cumprem pena eme outrosestão no. O Centro de Altamira, no entanto, não tem área separada para abrigá-los. Por causa da situação no presídio,chegam a receberpara"Aestá desprovida de espaço físico para a adequada custódia dos apenados do regime semiaberto, evidenciando a necessidade dedenecessárias para assegurar a segurança dos apenados, sem que possa, ao mesmo tempo, incluir os presos em regime mais gravoso", afirma o relatório."Apenados do regime semiaberto aguardando, sendo que àqueles que estão trabalhando interna ou externamente foi concedido o benefício excepcional de se recolher no período noturno em suas residências, como forma de privilegiar o sentido ressocializador do trabalho e evitar a colocação em regime mais gravoso, mediante."Ainda de acordo com o CNJ, a unidade não dispõe de. Também não há enfermaria no local.