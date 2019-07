Acidente com motocicleta deixa dois mortos na orla de São Conrado, no Rio

Duas pessoas morreram em um acidente com uma motocicleta na noite deste sábado, 27, na orla da praia de São Conrado, zona sul do Rio.



Segundo testemunhas, dois motociclistas dirigiam em alta velocidade, quando um deles atropelou um pedestre que atravessava a Avenida Prefeito Mendes de Morais, na altura do posto 13.



Tanto o motociclista quanto o pedestre atropelado morreram no local. Segundo a Polícia Civil, os dois motociclistas se conheciam, e o que saiu ileso foi levado para prestar depoimento.



De acordo com a 15ª Delegacia de Polícia, da Gávea, foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do acidente. Os agentes procuram imagens de câmeras de segurança instaladas na região que ajudem na solução do caso. Uma perícia foi realizada no local.