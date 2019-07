Depois de cerimônia militar no RJ, Bolsonaro vai a jogo de futebol em SP

O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã deste Sábado (27) da cerimônia de formatura de militares paraquedistas na Vila Militar, em Deodoro, zona oeste do Rio de Janeiro.



Segundo a assessoria da Presidência da República, três generais integrantes do governo acompanham Bolsonaro no evento: o ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno; o ministro chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos; e o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.



Após a cerimônia militar, Bolsonaro embarca para São Paulo, onde assiste à partida de futebol entre os clubes Palmeiras e Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro.



O presidente retorna ainda neste sábado a Brasília, no fim do dia.