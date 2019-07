Bolsonaro defende fim de aulas em autoescola

O presidente Jair Bolsonaro defendeu o fim das aulas de direção nas autoescolas.



Pelo Facebook, Bolsonaro disse: "Eu, com 10 anos de idade, aprendi a dirigir trator na fazenda em Eldorado Paulista. E acho que nem devia ter exame de nada. Parte escrita apenas e ir para prática logo. Não tem de cursar autoescola, ter aula de um monte de coisa que já sabe o que vai acontecer. Mas vamos deixar isso para um segundo momento".



Especialistas em segurança no trânsito criticaram as declarações.