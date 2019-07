Vídeo: Após paternidade da filha ser questionada, mãe cria 'chá do DNA'

A forma para apontar o resultado desenvolvido por Rafaela é simples (foto: Reprodução ) chá de revelação — festa para anunciar o sexo de um filho ainda em gestação - se tornou popular no mundo todo. A cada dia, mais casais divulgam vídeos com maneiras diferentes e criativas para revelar se a criança é menina ou menino. Pegando onda nessa moda, uma mãe de Goiás decidiu inovar e criou o "Chá do DNA" para revelar a paternidade da filha. - se tornou popular no mundo todo. A cada dia, mais casais divulgam vídeos com maneiras diferentes e criativas para revelar se a criança é menina ou menino. Pegando onda nessa moda, uma mãe de Goiás decidiu inovar e criou o

"O pai da minha filha pediu o DNA, então resolvi fazer um chá de revelação para revelar o resultado de uma forma esportiva", escreveu nas redes sociais Rafaela Silva, a mãe da criança cuja paternidade era questionada. Com a mensagem, ela publicou um vídeo da "cerimônia", que em pouco mais de 24 horas ultrapassou 20 mil compartilhamentos.

Verde ou vermelho?

A forma para apontar o resultado desenvolvido por Rafaela é simples. Verde indicaria que o exame de paternidade deu positivo. Vermelho significaria resultado negativo. Na filmagem, a jovem aparece com a criança no colo e uma outra pessoa acende um bastão de fumaça. Por fim, o resultado: verde, o homem (que não teve o nome revelado) é o pai da menina (veja abaixo).

Para não restar dúvidas sobre a veracidade do chá do DNA, Rafaela postou também o resultado do exame, feito em laboratório.