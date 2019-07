Morre mulher que caiu de brinquedo na Cidade da Criança, no ABC

Uma mulher de 40 anos morreu após cair de um brinquedo que chega à altura máxima de cinco metros no parque de diversões Cidade da Criança, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na manhã desta quarta-feira, 24. Ela estava acompanhada de sua filha de 6 anos, que não se feriu.



A Polícia Miliar informou que o caso aconteceu por volta das 11 horas, no parque localizado na Rua Tasman. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)foram acionados para socorrer a vítima.



Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos, e a mulher foi levada pelo Samu ao pronto-socorro do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, também no ABC. A morte foi confirmada no início da tarde.



O brinquedo do qual a mulher caiu se chama Centopeia e é uma montanha-russa de pequeno porte voltada para crianças. A PM afirmou que o local do acidente foi interditado para a realização da perícia.



A Cidade da Criança, em nota, expressou solidariedade aos familiares da vítima e informou que aguarda os laudos periciais e médicos para que o caso "seja completamente esclarecido". "O Parque Cidade da Criança ressalta que o socorro médico foi prestado imediatamente à vítima, que foi transportada até um hospital pelo Samu", afirmou.



De acordo com o parque de diversões, este foi o primeiro incidente registrado no local em seus mais de 50 anos de funcionamento.



"O parque preza e sempre prezou pela segurança de seus visitantes, com um rígido calendário de manutenção e avaliação das condições de funcionamento dos brinquedos", declarou. "O Cidade da Criança reitera este compromisso e está à disposição das autoridades."