Polícia prende suspeito de matar homem na Vila Madalena

A Polícia Militar prendeu um suspeito de matar um homem de 30 anos na noite de quinta-feira, 18, em um estacionamento na Vila Madalena, bairro da zona oeste de São Paulo. O crime aconteceu por volta das 22h.



Segundo a polícia, o autônomo Wilker Kendy Marinho Sousa foi morto a tiros dentro de um estacionamento localizado na Rua Fidalga. Após o crime, o suspeito fugiu em uma caminhonete Toyota Hilux de cor prata, que foi localizada por policiais militares.



No momento da abordagem, Reinaldo Francisco Ribeiro, de 43 anos, dirigia o veículo. Ele foi preso em flagrante. Ainda não se sabe se há outros envolvidos no crime. A PM também apreendeu três celulares e o caso foi registrado no 91º Distrito Policial (Ceasa) como homicídio qualificado e localização/apreensão de veículo.