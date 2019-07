Engavetamento fecha duas faixas da Via Dutra em Guarulhos, no sentido SP

Um engavetamento entre um ônibus, três caminhões e dois veículos de passeio causou cerca de seis quilômetros de congestionamento na rodovia Presidente Dutra na chegada a São Paulo na manhã desta sexta-feira, 12. As duas faixas da esquerda no sentido São Paulo estavam fechadas por volta das 7h e o tráfego fluía apenas na faixa da direita. A recomendação é utilizar a rodovia Ayrton Senna. Os passageiros do ônibus saíram para o canteiro da rodovia, e ainda não há informação sobre vítimas.



O acidente ocorreu na altura de Guarulhos. De acordo com o site da CCR Nova Dutra, concessionária que faz a gestão da rodovia, o sentido Rio de Janeiro também apresentava lentidão devido ao acidente entre os quilômetros 213 e 211. As vias, no entanto, estão liberadas.