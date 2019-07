Aposta única acerta as seis dezenas da Mega e leva R$ 8 milhões

Aposta única acerta as seis dezenas da Mega e leva R$ 8 milhões

Receita pega 1,4 tonelada de cocaína em carga de miúdos no Porto de Santos

Receita pega 1,4 tonelada de cocaína em carga de miúdos no Porto de Santos

Campanha contra sarampo: veja onde se vacinar no ABC, em Osasco e Guarulhos

Campanha contra sarampo: veja onde se vacinar no ABC, em Osasco e Guarulhos

Barragem que rompeu na Bahia tem água salobra e pertence a órgão do governo do estado

Barragem que rompeu na Bahia tem água salobra e pertence a órgão do governo do estado

Base aérea de Porto Velho quer excluir candidatos com HIV de concurso público

Base aérea de Porto Velho quer excluir candidatos com HIV de concurso público

Base aérea de Porto Velho quer excluir candidatos com HIV de concurso público

Base aérea de Porto Velho quer excluir candidatos com HIV de concurso público

Converso com governadores para revisar áreas de proteção ambiental, diz Bolsonaro

Converso com governadores para revisar áreas de proteção ambiental, diz Bolsonaro

PF apreende no MT 7 toneladas de maconha em carga de milho que ia para o Guarujá

PF apreende no MT 7 toneladas de maconha em carga de milho que ia para o Guarujá