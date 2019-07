(foto: Reprodução )







O prefeito de Pedro Alexandre, Carlinhos Sobral, afirmou que a barragem que se rompeu na manhã desta quinta-feira, 11, no distrito de Quati, foi construída pelo governo do Estado e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em 2004. No povoado de Quati vivem cerca de 50 famílias.





14:14 - 10/07/2019 Após novo estudo, famílias deixam as casas em Itatiaiuçu devido ao risco em barragem barragem é de água salobra que é muito utilizada para pesca pelos moradores do povoado. "Nunca teve isso que está acontecendo aqui em Pedro Alexandre. Nem os moradores mais velhos lembram de algum dia termos tido chuvas tão fortes como estas que ocorreram nos últimos dias", disse. Ainda segundo o prefeito, aé deque é muito utilizada parapelosdo. "Nunca teve isso que está acontecendo aqui em Pedro Alexandre. Nem os moradores mais velhos lembram de algum dia termos tido chuvas tão fortes como estas que ocorreram nos últimos dias", disse.

A prefeitura publicou no Diário Oficial do Município decreto de situação de emêrgência e estado de calamidade pública. A publicação explica que as fortes chuvas que tem caído no município desde o último domingo (7), e tem causado inundações, enxurradas e alagamentos na cidade. Explica ainda que isso tem ocasionado danos materiais em residências, vias públicas, pontes e equipamentos públicos. O decreto também alerta que, por conta do mau tempo, tem sido impossível transitar por diversas estradas municipais, mas não menciona o rompimento da barragem. "Publicamos hoje um decreto de situação de emergência. Paramos as escolas, paramos tudo, porque a cidade está toda desmantelada", afirmou o prefeito.

O documento determina a suspensão das aulas da rede pública municipal, em razão dos danos causados nas estradas municipais que impossibilitam o transporte dos alunos, por tempo indeterminado, e autoriza a mobilização de todos os órgãos muicipais para atuarem sob a direção da coordenadoria municipal de proteção e defesa civil nas ações de resposta ao desastre.





Além disso, prevê mobilização para reabilitação do cenário e reconstrução/desobstrução de vias, além da convocação de voluntários para realização de campanhas de arrecadação junto à comunidade.