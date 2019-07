PF alerta para golpe via WhatsApp envolvendo o Bolsa Família

(foto: PF/divulgação)

A mensagem chega pelo WhatsApp e avisa sobre o início das inscrições para receber o 13º salário pelo programa Bolsa Família. Nela, vem um link de acesso a um site (https://ganhardinheirodicas.com/bolsafamilia ou bolsafamilia.top) que, supostamente, revelaria se a pessoa tem direito ou não ao benefício. Cuidado. Trata-se se de um golpe, alerta a Polícia Federal (PF).





07:44 - 10/07/2019 Bebê morre ao cair dos braços do avô por janela em passeio de navio logotipo do programa, e os usuários são instruídos a preencher um formulário de uma pesquisa com algumas informações pessoais, como nome completo, endereço e CPF. Após completar o questionário, o site informa que para acessar o benefício, o usuário precisa compartilhar o link com seus contatos e grupos do WhatsApp (espalhando assim o golpe para terceiros), e que conceda permissão para receber notificações (tornando possível outros golpes serem enviados para a pessoa).Terminada essa etapa, o usuário é então direcionado a uma página falsa onde será pedido que ele faça o download de alguns aplicativos — que, obviamente, estão infectados com arquivos maliciosos. Ao clicar no link, o usuário é levado para uma tela com odo programa, e os usuários sãoumde umacom algumas informações pessoais, como nome completo, endereço e. Após completar o questionário, o site informa que para acessar o benefício, o usuário precisa compartilhar o link com seuse grupos do WhatsApp (), e que conceda permissão para receber notificações (tornando possível outros golpes serem enviados para a pessoa).Terminada essa etapa, o usuário é então direcionado a uma página falsa onde será pedido que ele faça o download de alguns aplicativos — que, obviamente, estão infectados com





O golpe já circula no WhatsApp há pelo menos sete dias e cerca de 180 mil pessoas já acessaram, compartilharam ou receberam o link malicioso, que tem recebido cerca de mil acessos a cada hora.





Essa não é a primeira vez que criminosos utilizam programas do Governo Federal como plano de fundo para seus golpes, pois como esses temas costumam ter bastante apelo com a população, eles facilmente viralizam. O golpe afeta tanto smartphones Android quanto IPhones. No entanto, no iPhone, o golpe induz apenas a vítima a conceder permissão de envio de novas ameaças e golpes. Os dados podem ser usados para golpes com cartão de crédito, constituir empresas falsas, abrir contas bancárias e em lojas comerciais, fazer empréstimos ou compras e aplicar golpes em outros usuários.





DICAS DE SEGURANÇA PARA EVITAR CAIR NO GOLPE:





01- Ao receber uma mensagem desse tipo, é preciso desconfiar sempre





02- Nunca clique num link enviado sem antes se certificar no site oficial da empresa ou governamental sobre a veracidade do que está sendo oferecido, principalmente quando se tratar de supostas promoções, brindes, descontos ou até promessas de emprego





03- Não compartilhe links duvidosos com seus contatos sem antes saber se são autênticos – você pode está sendo usado por bandidos para espalhar o golpe e prejudicar outras pessoas





04- Nenhum órgão do governo federal se comunica com seus beneficiários ou servidores através de links via WhatsApp





05-Nunca preencha nenhum cadastro ou pesquisa fornecendo seus dados pessoais de links enviados pelo WhatsApp





06-Na dúvida, você pode checar se um link é seguro na página: https://www.psafe.com/dfndr-lab/pt-br/

O serviço é gratuito e pode ser acessado tanto pelo computador como no celular





07-Mantenha um bom antivírus instalado no celular