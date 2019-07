Estivadores São condenados por tráfico de drogas

Dois estivadores do porto de Santos, no litoral de São Paulo, foram condenados a 5 anos e 10 meses de prisão por tráfico internacional de drogas. Eles trabalhavam no navio MSC ER France e foram flagrados por câmeras de segurança colocando 17 quilos de cocaína na embarcação, que tinha como destino as Ilhas Canárias, Valência e Barcelona, na Espanha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.