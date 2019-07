Bilhetes de Minas e Rio acertaram a Quina dessa quinta; confira resultados

(foto: Reprodução )

Quatro loterias da Caixa Econômica Federal foram sorteadas na noite dessa quinta-feira em São Paulo: os concursos 5011 da Quina; 1956 da Dupla Sena; 1352 da Timemania; e o 171 do Dia de Sorte. Confira os resultados.

A Quina, com prêmio previsto em R$ 3,2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 08-14-26-45-61. O prêmio foi dividido entre duas pessoas, de Minas Gerais e Rio de Janeiro, que acertaram os números.





O Dia de Sorte, com prêmio previsto em R$ 2,2 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 03-07-11-18-20-23-29. O mês da sorte é dezembro. O prêmio foi dividido entre duas apostas do Rio de Janeiro e de São Paulo.





A Dupla Sena, com prêmio previsto em R$ 3,1 milhões, registrou o seguinte resultado: 02-11-19-26-45-49 no primeiro sorteio; e 03-08-19-24-43-49 no segundo sorteio. Ninguém acertou as seis dezenas.





Já a Timemania, com prêmio previsto em R$ 6,2 milhões, apresentou o seguinte resultado: 06-09-15-28-31-60-67. O time do coração é o Criciúma, de Santa Catarina. Não houve acertador para as sete dezenas.