Confira os números sorteados da Mega-Sena nesta quarta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quarta-feira, as seis dezenas do concurso 2165 da Mega-Sena. O prêmio previsto para quem acertar as seis dezenas é de R$ 34 milhões. O sorteio ocorreu no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.





As dezenas da Mega-Sena sorteadas foram: 05-37-43-49-54-56.





Outras três loterias tiveram os números sorteados: os concursos 1835 da Lotofácil e o 5010 da Quina; e a extração 5402-0 da Loteria Federal. Confira os resultados:





Com prêmio de R$ 2,2 milhões, a Quina teve as seguintes dezenas sorteadas: 17-20-45-48-62.





A Lotofácil, com prêmio de R$ 2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 01-04-06-07-11-13-14-15-16-18-20-21-22-23-24.





A Loteria Federal apresentou o seguinte resultado:

1º prêmio - 00.002

2º prêmio - 85.265

3º prêmio - 38.749

4º prêmio - 25.075

5º prêmio - 31.911





