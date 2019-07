Prefeito de Osasco segue internado com quadro estável, após explosão em festa

(foto: SBT Jornalismo -Twitter/Reprodução )

(foto: Reprodução/Twitter )

O prefeito de Osasco, Rogério Lins, e a primeira-dama, Aline Lins, seguem internados nesta segunda-feira, 1º, no Hospital Municipal Antônio Giglio. Segundo boletim médico, divulgado às 10h, o quadro de saúde dos pacientes é estável.Rogério Lins e a esposa Aline Lins foram atingidos por explosão em uma fogueira durante a festa junina Arraiá do Servidor na noite de sexta-feira, 28, em Osasco.Segundo o boletim médico, o prefeito e a primeira-dama "evoluem bem, recebendo atenção multiprofissional, clinicamente afebril, deambulando e aceitando dieta".Em nota, o hospital informou que neste domingo,30, os pacientes realizaram trabalhos fisioterápicos, suporte nutricional e intervenção psicológica. "Nesta segunda-feira haverá a troca dos curativos no centro cirúrgico sob sedação, seguida de reunião multidisciplinar para avaliação do plano terapêutico".Em seu perfil oficial no Facebook, Rogério Lins agradeceu as diversas mensagens e manifestações de carinho.