Acidente com sete carros na Marginal do Pinheiros deixa cinco feridos

Um acidente com sete veículos na Marginal do Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, deixou ao menos cinco feridos na tarde deste domingo, 30. A vítima com ferimentos mais graves, um homem que teve uma contusão no tórax e ferimentos no rosto, foi levado pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas.



O acidente ainda deixou duas mulheres e dois homens feridos. Uma mulher teve uma contusão na coluna e foi levada ao atendimento de emergência do Hospital Universitário (HU). As demais vítimas tiveram contusões e escoriações mais leves, e foram levados aos prontos-socorros dos hospitais Bandeirantes, HU e Lapa.



A colisão ocorreu por volta das 12h15 na pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, próximo à Ponte Eusébio Matoso. O Corpo de Bombeiros não soube informar a causa do acidente. O congestionamento chegou a mais de quatro quilômetros no local.