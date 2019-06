Prefeitura libera mais duas faixas da Ponte do Jaguaré

A Prefeitura de São Paulo liberou nesta quarta-feira, 26, mais duas faixas da Ponte do Jaguaré, na zona oeste da cidade. A estrutura ficou totalmente interditada no fim de semana depois de ter sido atingida por um incêndio. Na madrugada de terça, uma das pistas já havia sido liberada.



Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), foram abertas, apenas para os veículos leves, duas das três faixas, que vão operar no sentido bairro. A faixa da esquerda vai continuar fechada para todos os veículos.



O prefeito Bruno Covas (PSDB) explicou que grandes veículos vão continuar proibidos de circular nos dois lados da ponte e que, nesta quarta-feira, terá início a elaboração de um projeto para remediar os danos à estrutura.



Após estes estudos, a Prefeitura poderá apresentar o prazo e custo das obras na ponte.



Incêndio



A estrutura foi interditada após um incêndio na madrugada da sexta-feira, 21. De acordo com a Defesa Civil, cerca de 50 famílias (150 pessoas) que moravam em barracos de madeira embaixo da estrutura, foram atingidas.



A ponte do Jaguaré fica localizada perto da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na zona oeste da cidade.