Linha 5 - Lilás do Metrô de SP volta a apresentar falha elétrica nesta quarta

A Linha 5 - Lilás do Metrô de São Paulo voltou a apresentar falha elétrica na manhã desta quarta-feira, 26. Segundo a ViaMobiliade, concessionária responsável pela operação e manutenção da via, desde as 9h os trens funcionam em uma única via (via singela), atendendo os dois sentidos entre as estações Capão Redondo e Giovanni Gronchi. Entre Giovanni Gronchi e Chácara Klabin, a operação segue normalmente.



"Para minimizar o impacto durante o horário de pico, a concessionária adotou a estratégia de controle de acesso, com embarque e desembarque nos dois sentidos na mesma via, nas estações Capão Redondo, Campo Limpo e Vila das Belezas", esclareceu a empresa por meio de nota.



Por dia, 90 mil pessoas passam pela estação Capão Redondo, 35 mil por Campo Limpo, 14 mil pela Vila das Belezas e 26 mil pela estação Giovanni Gronchi. Por volta das 11h20, o problema ainda persistia na Linha 5. A ViaMobiliade reforça que está atuando para restabelecer a operação o mais rápido possível.



Cabo rompido



Na terça-feira, 25, o rompimento de um cabo elétrico na madrugada interrompeu o funcionamento do Metrô por quase dez horas entre as estações Capão Redondo e Santo Amaro. O funcionamento foi restabelecido às 14h16.



As estações Capão Redondo, Campo Limpo, Vila das Belezas e Giovanni Gronchi permaneceram fechadas até o início da tarde. O restante das estações da linha, no trecho de Santo Amaro à Chácara Klabin, operou normalmente no decorrer do dia.



Nas redes sociais, usuários postaram fotos da situação. Grupos de pessoas se acumularam nos pontos de ônibus durante a manhã de terça-feira.