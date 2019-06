Ação prende médico da rede pública do PR atendendo em consultório particular

Um médico de Astorga (PR), cidade localizada a 416 km de Curitiba, foi preso em flagrante por um agente do Ministério Público do Paraná nesta segunda-feira, 24. O profissional fazia atendimento particular durante horário de seu expediente na rede de saúde do município.



A ação foi motivada por denúncias que a 1ª Promotoria de Justiça da comarca recebeu na sexta-feira, 21. As informações indicavam que o médico costumava fazer seu registro de ponto na unidade de saúde municipal, onde deveria estar de plantão, para depois seguir para outro local, onde realizava consultas particulares.



De acordo com o Ministério Público do Paraná, uma denúncia criminal será oferecida contra o médico nos próximos dias. O servidor público é investigado pelos crimes de estelionato, falsidade ideológica e prevaricação, informou a Procuradoria.