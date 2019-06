Quadrilha especializada em extorquir público LGBT é presa

(foto: AFP / DIPTENDU DUTTA)

Agentes da 5ª Delegacia de Polícia, em Brasília, prenderam oito integrantes de uma quadrilha composta por travestis e homossexuais. O grupo é especializado em extorquir pessoas do público LGBT em Brasília, Goiás, Ceará e São Paulo. Os criminosos filmavam encontros sexuais com as vítimas e, depois, ameaçavam mostrar as imagens para familiares próximos delas.





Segundo apuração da delegacia, os suspeitos criavam perfis com nomes falsos nestes aplicativos e sites específicos para. Nas conversas com as vítimas, o criminoso induzia umem hotéis da cidade onde a pessoa mora. No quarto alugado, enquanto um dos autores se relacionava com a vítima, os demais criminosos ficavam escondidos na sacada ou banheiro.Durante a, os acusados passavam a filmar o ato e, logo em seguida, saiam do esconderijo. A partir desse momento, iniciava a extorsão da vítima, obrigando-a a entregar, assim como passar o cartão de crédito dela em máquinas dos suspeitos. Eles também usavam aplicativos de bancos nos celulares das vítimas para realizar. Duas vítimas em Brasília chegaram a pagar R$ 12 mil e R$ 17 mil aos golpistas.O grupo ameaçava publicar ose mostrar paradas vítimas. No entanto, mesmo quando a pessoa colaborava com o grupo, havia. A vítima era chamada de "maricona" (homossexual de idade mais avançada) e outros termos depreciativos.Para impedir que as vítimas procurassem a polícia, os suspeitos mantinham as imagens e afirmavam que divulgariam o material. No Distrito Federal, trêsforam identificadas e prestaram esclarecimentos aos investigadores. Dois deles são casados e o grupo ameaçou mostrar os vídeos pornográficos às companheiras.A investigação da 5ª DP iniciou em janeiro e, por meio das provas coletadas, conseguiu que aexpedisse oitoscontra membros da quadrilha. Cinco deles foram presos durante o dia de segunda-feira (24/6) e chegaram ao DF ainda pela noite. Três dos envolvidos estão foragidos. Também houve o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.