PF prende suíço em Cumbica com vídeos de pornografia infantil

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos/Cumbica), um suíço que estava prestes a embarcar com um menor tailandês para Santiago (Chile). O homem foi detido em flagrante por possuir vídeos pornográficos do menino.



Policiais abordaram o suíço durante cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pelo Plantão Judiciário Federal em São Paulo.



Após a prisão do homem, o adolescente foi levado ao Hospital Pérola Byington, no centro de São Paulo, referência em atendimento a casos de violência sexual na capital paulista, onde passou por perícia médica apara avaliar indícios de violência física e abuso sexual. Depois dos trâmites médicos e administrativos, o menor foi entregue ao Conselho Tutelar.



Segundo a PF, o suíço e o menino tailandês ficaram hospedados por quatro dias em um hotel. Durante esse período, o menor teria ficado incomunicável no quarto, para que não tivesse contato com funcionários ou outros hóspedes.



O homem já havia sido investigado anteriormente por abuso sexual de crianças na Suíça e na Tailândia, indicaram diligências realizadas pela Polícia Federal em parceria com a Interpol, a Adidância Suíça e a Divisão de Repressão à Crimes Cibernéticos.



Adquirir, possuir ou armazenar, fotografias, vídeos ou outros registros pornográficos envolvendo crianças ou adolescentes é um crime tipificado no artigo 241-B do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), com a previsão de penas que variam de 1 a 4 anos de prisão.



Com a conclusão do laudo pericial médico, o suíço também poderá responder por estupro, crime que prevê reclusão de 6 a 10 anos de detenção.