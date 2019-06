Gol faz estudos sobre alterações durante obras na pista do Santos Dumont

A Gol afirma que estuda soluções para os clientes que vão se dirigir ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, entre 12 de agosto e 12 de setembro, período em que a pista principal do aeroporto estará em obras.



"A Gol comunicará as alterações na malha assim que tiver o plano definido. A companhia ressalta que aguarda a administração aeroportuária confirmar o período de obras por meio de documentação oficial", afirma a empresa em nota.