PMs e traficantes fazem intensa troca de tiros na Cidade de Deus

Policiais Militares e traficantes se envolveram em uma intensa troca de tiros no início da manhã desta quarta-feira, 12, na Cidade de Deus, favela da zona oeste do Rio. O confronto aconteceu logo após PMs iniciarem uma operação na comunidade.



Até por volta das 10h30, os policiais haviam apreendido uma pistola, um rádio transmissor, dois tonéis para fabricação de drogas e uma mochila com entorpecentes. A PM informou ainda que um homem ficou ferido. Não havia registro de prisões até o horário acima.



A operação é comandada pelo 18º BPM (Jacarepaguá), que atua com três grupos de ações táticas. Os policiais contam o com auxílio de pelo menos seis viaturas, um blindado e um helicóptero.



A ação desta quarta-feira visa combater o tráfico de drogas na região, cumprir dois mandados de busca e apreensão e auxiliar a Prefeitura na demolição de construções irregulares às margens de um rio que fica no local.